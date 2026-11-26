محافظات-سانا ‏

توفي شخصان وأصيب 19 آخرون جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها فرق ‏الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف ‏المحافظات السورية. ‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس بوقوع 19 حادث سير أسفرت ‏عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 18 مدنياً، قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ‏ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث ‏وأمنت أماكنها.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 34 حريقاً في عموم سوريا، طالت منازل ‏ومحال تجارية، وأعشاباً، وأشجاراً، وقمامة، وأسلاكاً كهربائية، وعملت الفرق على ‏إخماد الحرائق وتبريد مواقعها.‏

‏ وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة أحد عناصر الإطفاء، حيث قدمت له الفرق ‏الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مشفى دوما بريف دمشق لتلقي العلاج اللازم، فيما ‏اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‌‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق ‏الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق ‏آمنة‎.‎

وتوفي شخص وأصيب 22 آخرون أمس الأول، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث سير ‏استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎