محافظات-سانا
توفي شخصان وأصيب 19 آخرون جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس بوقوع 19 حادث سير أسفرت عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 18 مدنياً، قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 34 حريقاً في عموم سوريا، طالت منازل ومحال تجارية، وأعشاباً، وأشجاراً، وقمامة، وأسلاكاً كهربائية، وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها.
وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة أحد عناصر الإطفاء، حيث قدمت له الفرق الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مشفى دوما بريف دمشق لتلقي العلاج اللازم، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي شخص وأصيب 22 آخرون أمس الأول، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.