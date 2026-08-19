أردوغان: المفاوضات السبيل الوحيد لوقف التصعيد بين أمريكا وإيران

أنقرة-سانا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن السبيل الوحيد لحل التصعيد بين إيران والولايات المتحدة هو المفاوضات.
وحسب وكالة أنباء الأناضول فإن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي لأردوغان مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تناولا فيه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.
وقال أردوغان: “إن السبيل الوحيد لحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة هو المفاوضات، وإن تركيا تدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين”.
وأكد الرئيس التركي، أن بلاده واليابان سيواصلان جهودهما لتطوير العلاقات بينهما في جميع المجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية والاستثمار والتجارة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الضغوط الأمريكية مستمرة على إيران، بما فيها الحصار البحري، مضيفاً أن على طهران الاستسلام.
وحذر أردوغان في وقت سابق من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط على المستويين الإقليمي والدولي.