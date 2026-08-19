أردوغان: المفاوضات السبيل الوحيد لوقف التصعيد بين أمريكا وإيران

أنقرة-سانا‏

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن السبيل الوحيد لحل ‏التصعيد بين إيران والولايات المتحدة هو المفاوضات.‏

وحسب وكالة أنباء الأناضول فإن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي لأردوغان مع رئيسة ‏الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تناولا فيه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وقال أردوغان: “إن السبيل الوحيد لحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة هو ‏المفاوضات، وإن تركيا تدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار ‏الدائمين”.‏

وأكد الرئيس التركي، أن بلاده واليابان سيواصلان جهودهما لتطوير العلاقات بينهما في ‏جميع المجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية والاستثمار والتجارة.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الضغوط الأمريكية مستمرة على إيران، ‏بما ‏فيها الحصار البحري، مضيفاً أن على طهران الاستسلام.‏

وحذر أردوغان في وقت سابق من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري في ‏الشرق الأوسط على المستويين الإقليمي والدولي.‏