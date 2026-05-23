هيئة بحرية بريطانية ترصد اقتراب زورق من ناقلة غربي سقطرى اليمنية

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، أن زورقاً صغيراً على متنه خمسة أشخاص اقترب من ناقلة منتجات كانت تبحر على بعد نحو 200 ميل بحري غربي جزيرة سقطرى اليمنية، قبل أن يبتعد عنها.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الهيئة قولها في بيان: “إن فريق الأمن المسلح التابع للناقلة انتشر فور اقتراب الزورق، ما دفعه إلى تغيير مساره، والابتعاد عن السفينة”.
ولم تشر الهيئة إلى وقوع أضرار أو إصابات، فيما تستمر التوترات الأمنية في بعض الممرات البحرية بالمنطقة، ولا سيما في بحر العرب وخليج عدن.
يذكر أن الهيئة أعلنت أمس الجمعة، أنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 98 ميلاً بحرياً شمالي جزيرة سقطرى اليمنية، أفاد باقتراب زورق صغير على متنه 5 أشخاص من إحدى السفن.