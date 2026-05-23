هيئة بحرية بريطانية ترصد اقتراب زورق من ناقلة غربي سقطرى اليمنية

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، أن زورقاً صغيراً على متنه خمسة أشخاص اقترب من ناقلة ‏منتجات كانت تبحر على بعد نحو 200 ميل بحري غربي جزيرة سقطرى اليمنية، قبل أن يبتعد عنها.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن الهيئة قولها في بيان: “إن فريق الأمن المسلح التابع للناقلة انتشر فور اقتراب الزورق، ما دفعه إلى ‏تغيير مساره، والابتعاد عن السفينة”.‏

ولم تشر الهيئة إلى وقوع أضرار أو إصابات، فيما تستمر التوترات الأمنية في بعض الممرات البحرية بالمنطقة، ولا سيما ‏في بحر العرب وخليج عدن.‏

يذكر أن الهيئة أعلنت أمس الجمعة، أنها تلقت ‏بلاغاً عن واقعة على بعد 98 ميلاً بحرياً شمالي جزيرة سقطرى اليمنية، أفاد ‌‏باقتراب زورق صغير على متنه 5 أشخاص من إحدى السفن. ‏