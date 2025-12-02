الشرطة البلجيكية تعتقل موغيريني ومسؤولين أوروبيين بتهمة الفساد

بروكسل-سانا

اعتقلت الشرطة البلجيكية اليوم، فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، إلى جانب مسؤولين آخرين في المفوضية الأوروبية، على خلفية تحقيقات تتعلق بقضايا احتيال وإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة يور آكتيف المعنية بالسياسات الأوروبية أن موغيريني كانت واحدة من ثلاثة أشخاص أُلقي القبض عليهم ضمن عملية واسعة النطاق، شملت مداهمة مبنى الخدمات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، و”كلية أوروبا”، إضافة إلى عدد من المنازل الخاصة، في إطار التحقيق الجاري حول إساءة استخدام أموال الاتحاد.

وبحسب مصادر مطلعة، شملت الاعتقالات موظفاً في “كلية أوروبا” يعمل في قسم التعليم التنفيذي، وكذلك ستيفانو سانينو، المسؤول البارز في المفوضية الأوروبية، الذي شغل سابقاً منصب الأمين العام لـ”هيئة العمل الخارجي الأوروبي” خلال فترة ولاية موغيريني، ويشغل حالياً منصب المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في المفوضية.

من جهته، قال متحدث باسم “كلية أوروبا”، حيث تشغل موغيريني منصب العميدة منذ عام 2020، إنه لا يعلم ما إذا كانت قد اعتُقلت بالفعل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الشرطة البلجيكية تواجدت اليوم في مباني “هيئة العمل الخارجي الأوروبي” ضمن تحقيقات جارية بشأن أنشطة نفذت خلال فترة ولاية موغيريني السابقة، فيما صادرت الشرطة وثائق وأوقفت الأشخاص الثلاثة على خلفية مزاعم تتعلق بالفساد والتلاعب في المناقصات.