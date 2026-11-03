ارتفاع الذهب في بداية تعامل الأسواق الآسيوية

لندن-سانا
ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعد أن قفزت بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تهدئة المخاوف بشأن التضخم، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.
وذكرت رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3960.80 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مواصلاً المكاسب بعد أن انتعش من أدنى مستوى له في عام واحد والذي سجله يوم الجمعة.
وكانت أسعار الذهب ارتفعت في بداية التعاملات الآسيوية أمس الإثنين، بنسبة 0.7 بالمئة.