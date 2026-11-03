ارتفاع الذهب في بداية تعامل الأسواق الآسيوية

‏لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسواق ‏الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعد أن قفزت بأكثر من اثنين ‏بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أدى الانخفاض الحاد في ‏أسعار النفط إلى تهدئة المخاوف بشأن التضخم، في ‏الوقت الذي يترقب ‌فيه المستثمرون نتائج انتخابات ‏التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.‏

وذكرت رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية ‌‏0.3 بالمئة إلى 3960.80 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ‏مواصلاً المكاسب بعد أن انتعش من أدنى مستوى له ‏في عام واحد والذي سجله يوم الجمعة.‏

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في بداية التعاملات ‏الآسيوية أمس الإثنين، بنسبة 0.7 بالمئة.‏