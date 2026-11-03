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ارتفاع الذهب في بداية تعامل الأسواق الآسيوية

photo 2026 10 30 07 58 39 ارتفاع الذهب في بداية تعامل الأسواق الآسيوية
سبائك من الذهب الخالص بنسبة 99.99% في ورشة عمل أثناء الإنتاج في مصنع كراستسفيتميت للمعادن الثمينة-روسيا-رويترز

‏لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسواق ‏الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعد أن قفزت بأكثر من اثنين ‏بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أدى الانخفاض الحاد في ‏أسعار النفط إلى تهدئة المخاوف بشأن التضخم، في ‏الوقت الذي يترقب ‌فيه المستثمرون نتائج انتخابات ‏التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.‏

وذكرت رويترز أن الذهب زاد في المعاملات الفورية ‌‏0.3 بالمئة إلى 3960.80 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ‏مواصلاً المكاسب بعد أن انتعش من أدنى مستوى له ‏في عام واحد والذي سجله يوم الجمعة.‏

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في بداية التعاملات ‏الآسيوية أمس الإثنين، بنسبة 0.7 بالمئة.‏

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