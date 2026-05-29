قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل شرطي في بلدية عبا التابعة لمدينة النبطية بجنوب لبنان، اليوم الجمعة، في غارة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدته، فيما انتشلت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني قتيلين إضافيين من تحت الأنقاض في بلدة طير دبا بقضاء صور.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن فرق الدفاع المدني قولها: إنها تمكنت من انتشال قتيلين من المنزل الذي استهدفته الطائرات الإسرائيلية بعد منتصف ليل أمس في طير دبا.

كما أغارت مسيّرة إسرائيلية على طريق عام طير دبا – صور بالقرب من مفرق شارنيه، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وتعرّضت بلدة عبا فجر اليوم لقصف مدفعي عنيف طال منطقة الوطى والمنطقة الفاصلة بين عبا وجبشيت، قبل أن يتجدد القصف على المناطق ذاتها صباحاً.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الخميس مقتل امرأة وطفلين، أحدهما سوري، جراء غارة إسرائيلية على بلدة الشويفات بمحافظة جبل لبنان.