قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة سبعة فلسطينيين في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وبلدة دير الغصون في طولكرم واعتقلت سبعة فلسطينيين.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على حاجزي قلنديا شمال القدس، وبيت لحم المؤدي لمدينة القدس، ومنعت مئات الفلسطينيين من دخول الحاجزين للوصول إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس الخميس 17 فلسطينياً، وأصابت طفلين برصاصها في الضفة الغربية.