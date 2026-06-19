الصين تطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها في غزة والالتزام بوقف إطلاق النار

نيويورك-سانا‏

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طالبت الصين، إسرائيل بالالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة والامتناع عن ‏أي انتهاكات من شأنها تقويضه، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق بالغ التوسع العسكري ‏الإسرائيلي داخل القطاع المحاصر.‏

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وذكر تلفزيون الصين المركزي اليوم الجمعة، أن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ‏فو كونغ، أكد خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في غزة، أن ‏التصعيد الإسرائيلي يهدد الاستقرار الهش الذي تحقق خلال الأسابيع الماضية، مشدداً على ‏ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى ‏قطاع غزة دون عوائق.‏

‏ ‏كما جدّد المبعوث الصيني استعداد بلاده للعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق وقف ‏شامل ودائم لإطلاق النار، وإنهاء المأساة الإنسانية في غزة، ودفع الجهود نحو حل عادل ‏ودائم للقضية الفلسطينية.‏

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وتجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ‏السابع ‏من تشرين ‏الأول 2023،‏ وحتى الآن 73.003 قتلى و173.252 ‏مصاباً، في حين ارتفع عدد ‏القتلى منذ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول عام ‌‏2025 إلى أكثر من ألف شخص و3 آلاف مصاب.‏