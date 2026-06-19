الصين تطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها في غزة والالتزام بوقف إطلاق النار

نيويورك-سانا
طالبت الصين، إسرائيل بالالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة والامتناع عن أي انتهاكات من شأنها تقويضه، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق بالغ التوسع العسكري الإسرائيلي داخل القطاع المحاصر.
وذكر تلفزيون الصين المركزي اليوم الجمعة، أن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو كونغ، أكد خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في غزة، أن التصعيد الإسرائيلي يهدد الاستقرار الهش الذي تحقق خلال الأسابيع الماضية، مشدداً على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
كما جدّد المبعوث الصيني استعداد بلاده للعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وإنهاء المأساة الإنسانية في غزة، ودفع الجهود نحو حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وتجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، وحتى الآن 73.003 قتلى و173.252 مصاباً، في حين ارتفع عدد القتلى منذ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول عام 2025 إلى أكثر من ألف شخص و3 آلاف مصاب.