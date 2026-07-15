مصرع 7 وإصابة 3 أشخاص جراء حادث سير في محافظة الأنبار العراقية

بغداد-سانا



لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح فجر اليوم الأربعاء، جراء حادث سير وقع على طريق هيت-البغدادي في محافظة الأنبار العراقية غرب البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مدير إعلام دائرة صحة الأنبار محمد القيسي قوله: إن الحادث المروري أسفر في حصيلة أولية عن وفاة سبعة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة.



وأشار القيسي إلى أن المصابين يتلقون حالياً العلاج في مستشفى هيت العام، مبيناً أن الجهات الصحية والأمنية تواصل متابعة تداعيات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.



ولقي 18 شخصاً مصرعهم، وأُصيب 17 آخرون بجروح في السابع من الشهر الماضي، جرّاء اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة ذي قار جنوب العراق، حسبما أفاد مصدر أمني وآخر طبي لوكالة فرانس برس.