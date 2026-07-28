قطر تدين تجدد الاعتداءات على الأردن وتدعو إلى وقف التصعيد

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر بشدة تجدد الاعتداءات على الأردن، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”: إن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري والكامل لكل الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وجددت قطر تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

وكان الجيش الأردني أعلن في وقت سابق اليوم إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم في الصحراء الشرقية، وذلك بعد يوم من إعلان القوات المسلحة الأردنية إسقاط طائرتين مسيّرتين.