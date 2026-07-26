إسبانيا تدين عنف المستوطنين في الضفة الغربية وتطالب بوقف التوسع الاستيطاني

مدريد-سانا

أدانت الحكومة الإسبانية بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدةً ضرورة محاسبة المسؤولين عنها ووقف سياسات التوسع الاستيطاني.

وقالت الحكومة الإسبانية، في بيان نشرته على منصة “إكس”: إن موجة العنف المتصاعدة التي ينفذها المستوطنون شهدت أمس هجوماً جديداً وعشوائياً أسفر عن مقتل أربعة مدنيين فلسطينيين.

ودعت إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الأوضاع، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات إلى العدالة، ووقف سياسات توسيع الاستيطان، ووضع حد لحماية مرتكبي أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وجددت إسبانيا التزامها الثابت بحل الدولتين، مؤكدةً أنها ستواصل محاسبة كل من تقوض أفعاله فرص تنفيذ هذا الحل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، في وقت سابق اليوم، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 45 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.