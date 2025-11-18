مصرع 21 شخصاً جراء سقوط حافلة في واد بالإكوادور

كيتو-سانا

لقي 21 شخصاً مصرعهم اليوم وأصيب 40 آخرون جراء سقوط حافلة ركاب في وادٍ على طريق وسط الإكوادور.

ونقلت وكالة فرانس برس عن خدمات الطوارئ الإكوادورية قولها في بيان: “إن حافلة ركاب سقطت في واد أثناء سيرها على طريق يربط مدينتي غواراندا وأمباتو وسط البلاد، ما أدى إلى وفاة 21 راكباً، وإصابة 40 آخرين”.

وكانت حصيلة سابقة أكدت وفاة 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين، في حين لم تتحدث السلطات الإكوادورية عن سبب سقوط الحافلة .

وتُعد حوادث الطرق أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في الإكوادور حيث يقضي شخص واحد كل أربع ساعات بحادث سير، بحسب الوكالة الوطنية للمرور.

وفي العام الماضي وقع 21220 حادثاً مرورياً في البلاد، ما أدى إلى مقتل 2300 شخص وجرح 18 ألفاً، وفق إحصاءات رسمية.