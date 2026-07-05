موجة حر ثالثة تجتاح فرنسا وتحذيرات من حرائق غابات‎

باريس-سانا
اجتاحت موجة حر ثالثة مناطق عدة في فرنسا، وسط تحذيرات من اتساع نطاقها وامتدادها إلى مناطق إضافية، مع توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق.
ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية قولها: إن موجة الحر الشديدة ستتمدد إلى جنوب غرب البلاد في وقت لاحق اليوم الأحد، مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى لتتراوح بين 35 و37 درجة، وقد تصل إلى ذروة بين 38 و40 درجة في بعض المناطق.
وتوقعت الهيئة أن يمتد الطقس الشديد الحرارة شمالاً يوم غد الإثنين، مشيرة إلى احتمال توسيع نطاق التحذير البرتقالي الخاص بموجات الحر ليشمل مقاطعات إضافية.
كما أصدرت الهيئة تحذيراً للمناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط من رياح قوية أحياناً، قد ترفع خطر اندلاع حرائق الغابات إلى مستويات مرتفعة أو مرتفعة جداً، بينما صنفت سبع مقاطعات في جنوب فرنسا ضمن مستوى “خطر مرتفع جداً” لاندلاع الحرائق اليوم.
وأوضح خبير الأرصاد الجوية جيل ماتريكون، في تصريح لإذاعة “آر إم سي”، أن درجات الحرارة أقل بقليل من تلك المسجلة خلال موجة الحر السابقة، مرجحاً استمرار الموجة الحالية حتى عطلة نهاية الأسبوع المقبل.
وتعد هذه الموجة الثالثة من الحر الشديد التي تشهدها فرنسا هذا العام، بعد موجة أيار الماضي، وموجة حر تاريخية استمرت نحو أسبوعين في النصف الثاني من حزيران 2026، وسجلت خلالها درجات حرارة قياسية.
ووفق السلطات الفرنسية، أتى حريق اندلع مساء أمس السبت في مقاطعة بيرينيه أوريانتال على نحو ألف هكتار بحلول صباح اليوم.
وكان تقرير صادر عن هيئة الصحة العامة الفرنسية، الجمعة الماضية، كشف ارتفاع عدد الوفيات في فرنسا خلال الأسبوع الممتد من الـ 22 إلى الـ 28 من حزيران الماضي، بنسبة قاربت 30 بالمئة على مستوى البلاد، و62 بالمئة في باريس وحدها، جراء موجة الحر غير المسبوقة التي استمرت عشرة أيام.