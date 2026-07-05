موجة حر ثالثة تجتاح فرنسا وتحذيرات من حرائق غابات‎

باريس-سانا‏

اجتاحت موجة حر ثالثة مناطق عدة في فرنسا، وسط تحذيرات من اتساع نطاقها وامتدادها إلى مناطق إضافية، مع توقعات ‏بوصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية قولها: إن موجة الحر الشديدة ستتمدد إلى جنوب غرب ‏البلاد في وقت لاحق اليوم الأحد، مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى لتتراوح بين 35 و37 درجة، وقد تصل إلى ذروة بين ‌‏38 و40 درجة في بعض المناطق.‏

وتوقعت الهيئة أن يمتد الطقس الشديد الحرارة شمالاً يوم غد الإثنين، مشيرة إلى احتمال توسيع نطاق التحذير البرتقالي ‏الخاص بموجات الحر ليشمل مقاطعات إضافية.‏

كما أصدرت الهيئة تحذيراً للمناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط من رياح قوية أحياناً، قد ترفع خطر اندلاع حرائق ‏الغابات إلى مستويات مرتفعة أو مرتفعة جداً، بينما صنفت سبع مقاطعات في جنوب فرنسا ضمن مستوى “خطر مرتفع جداً” ‏لاندلاع الحرائق اليوم.‏

وأوضح خبير الأرصاد الجوية جيل ماتريكون، في تصريح لإذاعة “آر إم سي”، أن درجات الحرارة أقل بقليل من تلك ‏المسجلة خلال موجة الحر السابقة، مرجحاً استمرار الموجة الحالية حتى عطلة نهاية الأسبوع المقبل.‏

وتعد هذه الموجة الثالثة من الحر الشديد التي تشهدها فرنسا هذا العام، بعد موجة أيار الماضي، وموجة حر تاريخية استمرت ‏نحو أسبوعين في النصف الثاني من حزيران 2026، وسجلت خلالها درجات حرارة قياسية.‏

‎ ‎

ووفق السلطات الفرنسية، أتى حريق اندلع مساء أمس السبت في مقاطعة بيرينيه أوريانتال على نحو ألف هكتار بحلول ‏صباح اليوم.‏

وكان تقرير صادر عن هيئة الصحة العامة الفرنسية، الجمعة الماضية، كشف ارتفاع عدد الوفيات في فرنسا خلال الأسبوع ‏الممتد من الـ 22 إلى الـ 28 من حزيران الماضي، بنسبة قاربت 30 بالمئة على مستوى البلاد، و62 بالمئة في باريس ‏وحدها، جراء موجة الحر غير المسبوقة التي استمرت عشرة أيام.‏