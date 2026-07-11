مقتل فلسطينيين اثنين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة

القدس المحتلة-سانا



قتل فلسطينيان، اليوم السبت، جراء تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وواصلت قوات الاحتلال عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.



ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينياً قتل وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال مركبة على جسر وادي غزة شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.



وفي منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، قتل فلسطيني آخر متأثراً بإصابته جراء قصف إسرائيلي سابق، بينما أصيب آخر برصاص الاحتلال قرب منطقة الإقليمي جنوب المواصي.



وفي السياق نفذت قوات الاحتلال أربع عمليات نسف متتالية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المنطقة.



ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي 1099 قتيلاً، إضافةً إلى 3535 إصابة، وانتشال 800 حالة.



كما ارتفع عدد قتلى الفلسطينيين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول عام 2023، إلى 73222، بينما بلغ عدد المصابين 173643.