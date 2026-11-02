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إدلب تحتضن مهرجان الزيتون الأول بمشاركة خمس محافظات سورية

1 3 إدلب تحتضن مهرجان الزيتون الأول بمشاركة خمس محافظات سورية
2 2 1 إدلب تحتضن مهرجان الزيتون الأول بمشاركة خمس محافظات سورية

احتفاءً بموسم الزيتون ومكانته الزراعية والاقتصادية.. إدلب تحتضن مهرجان الزيتون الأول، بمشاركة خمس محافظات سورية، في خطوة لتعزيز حضور منتجات الزيتون والتعريف بجودتها وتوسيع فرص تسويقها.

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