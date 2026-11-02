احتفاءً بموسم الزيتون ومكانته الزراعية والاقتصادية.. إدلب تحتضن مهرجان الزيتون الأول، بمشاركة خمس محافظات سورية، في خطوة لتعزيز حضور منتجات الزيتون والتعريف بجودتها وتوسيع فرص تسويقها.