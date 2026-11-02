إدلب تحتضن مهرجان الزيتون الأول بمشاركة خمس محافظات سورية تاريخ النشر: 2026/11/02 6:03 مساءً اخر تحديث: 2026/11/02 6:03 مساءً احتفاءً بموسم الزيتون ومكانته الزراعية والاقتصادية.. إدلب تحتضن مهرجان الزيتون الأول، بمشاركة خمس محافظات سورية، في خطوة لتعزيز حضور منتجات الزيتون والتعريف بجودتها وتوسيع فرص تسويقها. افتتاح مهرجان للحرف اليدوية في متحف إدلب بمناسبة يوم السياحة العالمي إقبال كبير من الأهالي في إدلب على شراء المستلزمات المدرسية المالية تصدر تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026 بدء إصدار بطاقات ذوي الإعاقة في إدلب لأول مرة بعد توقف الخدمة منذ عام 2011 وزير الطوارئ يتفقد مركز إيواء مدرسة الرحمة في خربة الجوز بريف إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبمنتجات الزيتونمهرجان الزيتون الأول مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين انطلاق معرض «بروجكت سوريا 2026» غداً بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية ودولية شركة ”فلاي شام” تطلق رحلاتها المنتظمة بين دمشق وجدة معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الإعمار آخر الأخبار صحة الصحة العالمية: تفشي إيبولا يؤكد ضرورة استكمال اتفاق الجوائح وتعزيز التعاون الدولي محلياتالمحافظاتخدماتدمشق مشروع استعادة نظام البذار يدعم الإنتاج الموثوق ويطور خبرات المزارعين الإكثاريين دولي ألمانيا تؤكد تأمين إمدادات الغاز للشتاء رغم انخفاض مستويات التخزين