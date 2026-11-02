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Reading: لتعزيز مخزون بنك الدم المركزي.. حملة للتبرع بالدم في مدينة جرمانا بريف دمشق
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لتعزيز مخزون بنك الدم المركزي.. حملة للتبرع بالدم في مدينة جرمانا بريف دمشق

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