لتعزيز مخزون بنك الدم المركزي.. حملة للتبرع بالدم في مدينة جرمانا بريف دمشق
بمشاركة 62 متسابقاً في مسابقة الروبوتات في جامعة دمشق
سوق للمنتجات الصديقة للبيئة في حمص يحوّل المخلفات إلى أعمال فنية ومنتجات قابلة للاستخدام
مع اقتراب موسم الأمطار.. أعمال تعزيل لنهر العاصي في منطقة الميماس
“لا تنسونا”.. وصية نبيل الشربجي ووجع عائلات الصحفيين المفقودين
الإدارة المحلية والبيئة تنظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم الوطني للبيئة
زراعة الرقة تحصر الأضرار التي طالت المحاصيل جراء الأمطار الغزيرة والسيول
ليس كل ما يلمع ذهباً.. كيفية فحص الذهب ومعايرته
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