ارتقاء 88 فلسطينياً بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 88 فلسطينياً، وأصيب العشرات اليوم، بقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مصادر طبية قولها: إن 88 شهيداً و421 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 30 من الذين كانوا ينتظرون المساعدات في حي صبرة والشيخ رضوان بغزة وخان يونس جنوب القطاع، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 63459 شهيداً، و160256 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأضافت المصادر الطبية: إن 7 فلسطينيين ارتقوا نتيجة سوء التغذية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد إجمالي ضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 339 شهيداً، بينهم 124 طفلاً.

وأضافت الوكالة الفلسطينية: إن الاحتلال يواصل حصار عدد من العائلات في مدينة غزة، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف، إضافة إلى إلقاء براميل متفجرة على المنازل، ونسف وتدمير ممنهج للأحياء السكنية.

وصعّد الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية على مدينة غزة، منذ 14 يوماً بقصف جوي وبري مكثف ونسف للمباني باستخدام الروبوتات والعربات المفخخة، وسط استمرار الحصار لأكثر من مليون فلسطيني، يرفضون الرضوخ لسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي.