رئيس الإمارات يبحث مع وزير الخارجية التركي تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

89o027me1ka1hz4pn رئيس الإمارات يبحث مع وزير الخارجية التركي تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين أكدا ضرورة وقف التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من التوترات والأزمات.

وجدد فيدان إدانة تركيا الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الإمارات ودول المنطقة لما تمثله من انتهاك للسيادة والقوانين الدولية وتهديد للاستقرار الإقليمي.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الامارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

الولايات المتحدة.. تحطّم طائرة خاصة في ولاية ماين وعلى متنها 8 أشخاص
ترامب: موجة واسعة من الضربات العسكرية على إيران ستبدأ قريباً
بين القضاء والبيت الأبيض.. حرب الرسوم الأمريكية تدخل مرحلة أكثر تعقيداً
المفوضيّة الأوروبية: بروكسل لها دور رئيسي في أي خطة سلام بشأن أوكرانيا
المكتب الإعلامي في غزة: 738 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ تنفيذه
