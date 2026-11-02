شركة “ناقلات” القطرية للغاز توسع أسطولها البحري بتسمية 9 ناقلات جديدة  

الدوحة-سانا



أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات» اليوم الإثنين تسمية 9 ناقلات جديدة في أحواض بناء السفن التابعة لشركات «إتش دي هيونداي» للصناعات الثقيلة و«هانوا أوشن» و«إتش دي هيونداي سامهو» في كوريا الجنوبية.



وأوضحت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها طويلة الأجل لتوسيع أسطولها البحري وتنويعه وتعزيز قدراتها التشغيلية ودعم نمو أعمالها، وبيّنت أن الناقلات الجديدة تشمل 7 ناقلات للغاز الطبيعي المسال، هي: الغوير والجازيم والمرزم ومقدم والنصرانية وإنرجي فيغور وإنرجي فوييجر، إضافة إلى ناقلتي غاز البترول المسال والأمونيا «إنرجي ساوث» و«إنرجي إيست».



وأشارت إلى أن 5 من ناقلات الغاز الطبيعي المسال تندرج ضمن برنامج بناء 25 ناقلة تقليدية لدى شركتي «إتش دي هيونداي» للصناعات الثقيلة و«هانوا أوشن»، وستمتلكها «ناقلات» وتديرها بالكامل، على أن تؤجرها لشركات تابعة لقطر للطاقة بموجب اتفاقيات طويلة الأجل.



كما تندرج الناقلتان المتبقيتان للغاز الطبيعي المسال، وناقلتا غاز البترول المسال والأمونيا، ضمن برنامج بناء 6 سفن جديدة لدى شركة «إتش دي هيونداي سامهو».

تعزيز قدرات نقل الغاز الطبيعي المسال

قال الرئيس التنفيذي للشركة عبد الله السليطي: إن تسمية السفن التسع تمثل تقدماً في استثمارات «ناقلات» طويلة الأجل لتوسيع أسطولها، وتعزيز قدراتها في نقل الغاز الطبيعي المسال، وتنويع خدماتها لتلبية احتياجات العملاء، ودعم مكانة قطر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره.



وأضاف أن الشراكة مع أحواض بناء السفن الكورية تسهم في دعم تنفيذ هذه البرامج، وتلبية متطلبات مشاريع توسعة حقل الشمال.



وصُممت ناقلات الغاز الطبيعي المسال لنقل الغاز من قطر إلى الأسواق العالمية بكفاءة وموثوقية ووفق معايير السلامة التشغيلية، فيما تسهم ناقلتا غاز البترول المسال والأمونيا في توسيع خدمات الشركة وتنويع أسطولها.



وكانت «ناقلات» أعلنت أمس تعرض إحدى ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال لهجوم بأجسام مجهولة في مياه الخليج يوم الجمعة الماضي.