الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الإسرائيلية على “اليونيفيل”

بيروت-سانا

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف وحدة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” قبل يومين، داعيةً جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن البعثة قولها: يذكر الاتحاد الأوروبي بضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701، ويؤكد على احترام جميع الأطراف لوقف إطلاق النار المعلن في 26 تشرين الثاني 2024، ويدعو إسرائيل إلى الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية.

ومساء الأحد الماضي، أعلنت قوات اليونيفيل تحييد مسيرة إسرائيلية عقب تحليقها فوق دورية تابعة لها، في سابقة من نوعها.

وتأسست اليونيفيل عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، وعززت مهامها بعد حرب تموز 2006 والقرار الأممي 1701، حيث يشارك أكثر من 10 آلاف جندي في مراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب نهر الليطاني.

وأصدر مجلس الأمن الدولي في آب الماضي قراراً يقضي بتمديد ولاية اليونيفيل لمرّة أخيرة حتى 31 كانون الأول 2026 تمهيداً لبدء عملية تقليص وانسحاب منظّمة وآمنة خلال عام واحد بحيث يصبح الجيش اللبناني الجهة الوحيدة الضامنة للأمن في جنوب لبنان.