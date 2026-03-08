ترامب يدعو قادة أمريكا اللاتينية لاستخدام العمل العسكري لمحاربة عصابات المخدرات

واشنطن-سانا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، دول أمريكا اللاتينية إلى التعاون مع الولايات المتحدة لاستخدام القوة العسكرية في مواجهة عصابات تهريب المخدرات العابرة للحدود، واصفاً نشاط هذه العصابات بأنه “تهديد غير مقبول” للأمن القومي في نصف الكرة الغربي.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس الأمريكي مع قادة دول أمريكا اللاتينية في منتجعه الخاص بميامي، ضمن ما عُرف بـ “قمة درع الأمريكيتين”، حيث أكد ترامب اتحاد بلاده مع دول أمريكا اللاتينية لمحاربة عصابات المخدرات أو ما يعرف بالكارتلات.

وأشار ترامب إلى أن هزيمة هذه التنظيمات تتطلب “إطلاق قوة الجيوش”، مشبهاً هذه الاستراتيجية بالنموذج الذي اتبعه التحالف الدولي بقيادة واشنطن في الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأكد ترامب أن اللجوء إلى الخيار العسكري بات ضرورة لحماية الحدود واستقرار القارة، مشيراً إلى أن الجهود الأمنية التقليدية لم تعد كافية لردع النفوذ المتصاعد لعصابات الجريمة المنظمة.

وتأتي هذه الدعوة بعد شهرين من عملية عسكرية أمريكية استهدفت الرئيس الفنزويلي آنذاك، نيكولاس مادورو، حيث تم نقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتآمر.