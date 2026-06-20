مقتل امرأة وإجلاء 1700 شخص جراء حريق في ‏الدومينيكان‎

سانتو دومينغو-سانا
أعلنت السلطات المحلية في جمهورية الدومينيكان مقتل امرأة وإجلاء نحو 1700 سائح، جراء حريق كبير اندلع في فندق بمنتجع باياهيبي الشاطئي على الساحل الجنوبي للبلاد.
ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية، اليوم السبت، عن إدارة البيئة والصحة البيئية في الدومنيكان قولها: إن سائحة إيطالية لقيت حتفها في الحريق الذي اندلع أمس الجمعة، في فندق فيفا ويندهام دومينيكوس بيتش، في حين أصيب تسعة آخرون نقل ثلاثة منهم إلى مرافق طبية، وتلقى ستة العلاج في موقع الحادثة.
كما أفاد مركز عمليات الطوارئ في الدومينيكان بأن الحريق انتشر بسرعة بسبب طبيعة الأسقف المصنوعة من النخيل والقابلة للاشتعال، إضافة إلى ظروف الرياح، ما استدعى إجلاء نحو 1700 سائح من المكان، مؤكداً السيطرة على الحريق، ومضيفاً: إن أسبابه لا تزال قيد التحقيق.
وتعد جمهورية الدومينيكان الوجهة السياحية الأولى في منطقة البحر الكاريبي، حيث استقبلت حوالي 5.6 ملايين زائر في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.
وتشهد المنطقة حوادث متكررة من هذا النوع، حيث لقي 79 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 150 آخرين، جراء انهيار سقف ملهى ليلي في نيسان من العام الماضي.