مقتل امرأة وإجلاء 1700 شخص جراء حريق في ‏الدومينيكان‎

‎سانتو دومينغو-سانا‏

أعلنت السلطات المحلية في جمهورية الدومينيكان مقتل ‏امرأة وإجلاء نحو 1700 سائح، جراء حريق كبير اندلع ‏في فندق بمنتجع باياهيبي الشاطئي على الساحل الجنوبي للبلاد.‎

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ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية، اليوم السبت، عن إدارة ‏البيئة والصحة البيئية‎ ‎في الدومنيكان قولها: إن سائحة ‏إيطالية لقيت حتفها في الحريق الذي اندلع أمس الجمعة، ‏في فندق فيفا ويندهام دومينيكوس بيتش، في حين أصيب ‏تسعة آخرون نقل ثلاثة منهم إلى مرافق طبية، وتلقى ستة ‏العلاج في موقع الحادثة‎.‎

كما أفاد مركز عمليات الطوارئ في الدومينيكان بأن ‏الحريق انتشر بسرعة بسبب طبيعة الأسقف المصنوعة ‏من النخيل والقابلة للاشتعال، إضافة إلى ظروف الرياح، ‏ما استدعى إجلاء نحو 1700 سائح من المكان، مؤكداً السيطرة ‏على الحريق، ومضيفاً: إن أسبابه لا تزال قيد التحقيق‎.‎

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وتعد جمهورية الدومينيكان الوجهة السياحية الأولى في ‏منطقة البحر الكاريبي، حيث استقبلت حوالي 5.6 ملايين ‏زائر في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام‎.‎

وتشهد المنطقة حوادث متكررة من هذا النوع، حيث لقي ‌‏79 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 150 آخرين، ‏جراء انهيار سقف ملهى ليلي في نيسان من العام ‏الماضي‎.‎