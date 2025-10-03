الأونروا: نزوح متكرر لعشرات آلاف الفلسطينيين وسط تصعيد الاحتلال في قطاع غزة

نيويورك-سانا

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، يضطرون للنزوح المتكرر في ظل ظروف إنسانية صعبة في قطاع غزة.

وقالت الوكالة في منشور لها على منصة X اليوم: إن العديد من العائلات الفلسطينية تُجبر على مغادرة منازلها مراراً، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه ومقومات الأمان.

ودعت الأونروا إلى وقف إطلاق النار فوراً وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع.

ويأتي هذا النداء في ظل استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون والتهديدات التي تفرض عليهم النزوح المتكرر، وفقاً لما جاء في بيان الوكالة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023، شن غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير واسع للمباني السكنية واستهداف مباشر لطالبي المساعدات الإنسانية.