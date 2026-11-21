واشنطن-سانا

طوَّر باحثون في جامعة روتجرز بولاية نيوجيرسي الأميركية نظاماً جديداً يربط الدماغ بالحاسوب دون الحاجة إلى جراحة، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين مرضى الشلل واضطرابات الكلام الحادة من التواصل بسرعة تقارب 3 أضعاف الأنظمة التقليدية.

ووفق بيان نشرته الجامعة أمس الجمعة حول الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة «IEEE Transactions on Biomedical Engineering» العلمية، يحمل النظام اسم«ChatBCI-Assist»، وهو مصمم لمساعدة المرضى الذين يفقدون القدرة على الحركة والنطق تدريجياً، مثل مرضى التصلب الجانبي الضموري (ALS) في مراحله المتقدمة، مع الحفاظ على وعيهم الكامل.

ويعتمد النظام في عمله على قبعة ذكية مزودة بحساسات توضع على الرأس لقراءة الإشارات الكهربائية للدماغ، حيث تعرض شاشة الحاسوب أمام المريض لوحة تضم حروفاً وكلمات وعبارات تومض باستمرار، وعندما يركز المريض بنظره على العبارة التي يريدها، يلتقط الحاسوب إشارة الدماغ ويختارها تلقائياً.

وتكمن الميزة الأهم للتقنية الجديدة في دمجها بنموذج ذكاء اصطناعي يفهم “المعنى المقصود” للمريض ويقترح عليه جملاً كاملة ومختصرة تناسب احتياجاته، ما يغنيه عن المجهود الذهني الشاق لتهجئة الكلمات حرفاً بحرف كما في الأجهزة القديمة.

ويعمل الذكاء الاصطناعي في هذا النظام بشكل محلي على الحاسوب دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، الأمر الذي يضمن حماية خصوصية المرضى وسرية بياناتهم الصحية، كما يتيح استخدام الجهاز في أي مكان.

وأظهرت الاختبارات الأولية التي أجراها الفريق البحثي أن التقنية حققت سرعة تواصل تفوق الأنظمة التقليدية بنحو ثلاث مرات وبجهد أقل، بينما يستعد الباحثون حالياً للبدء بتجربتها سريرياً على المرضى لتطويرها وجعلها أكثر راحة في الاستخدام اليومي.