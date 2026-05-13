مصرع 6 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في الهند

نيودلهي-سانا

لقي ستة أشخاص بينهم أطفال، مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية ماهاراشترا غربي الهند.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الشرطة المحلية قولها اليوم الأربعاء: إنّ ما يقرب من 350 شخصاً كانوا يزورون مساء أمس معبداً بمناسبة مهرجان محلي في منطقة سنغالي بالولاية عندما ضربت العاصفة، مضيفة: إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 12 آخرين جراء انهيار هيكل قيد الإنشاء حاولوا الاحتماء تحته، حيث انهارت الأسقف المصنوعة من الصاج والجدار بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.



وكان 24 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون في تشرين الأول الماضي جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت بانهيارات أرضية في ولاية البنغال الغربية شرق الهند.