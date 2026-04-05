قطر تدين استهداف “الدعم السريع” مستشفى في السودان

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر اليوم الأحد، استهداف قوات الدعم السريع المتمردة مستشفى مدينة الجبلين في ولاية النيل الأبيض بالسودان، والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم كوادر طبية.

ونقلت وكالة قنا عن وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها: إن استهداف المستشفى يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي الذي يهدف إلى ضمان سلامة المرضى والطواقم الطبية العاملة في المستشفيات، والحفاظ على المنشآت الصحية في أوقات الحروب، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية الأعيان المدنية.

وكانت قوات الدعم السريع استهدفت أول أمس الجمعة، مستشفى الجبلين، حيث أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 10 من الكوادر الطبية والإدارية، من بينهم المدير، وإصابة 22 آخرين جراء الهجوم، فيما أدانت منظمة أطباء بلا حدود هذا الهجوم.