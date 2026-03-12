31 قتيلاً جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

ارتفع عدد قتلى الغارات التي شنتها إسرائيل منذ فجر اليوم الخميس، على بلدات جنوب لبنان والعاصمة بيروت إلى 31.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها: إن “9 أشخاص قتلوا، وأصيب 7 آخرون في غارة لطيران الاحتلال على بلدة أركي قضاء صيدا”.

وفي عرمون قضاء عاليه، قُتل خمسة أشخاص، وأصيب 7 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية، في حين ارتفع عدد القتلى في الرملة البيضاء ببيروت إلى 12 قتيلاً، و28 جريحاً، وفي قضاء صور قتل 3 أشخاص إثر غارة استهدفت سيارة في بنت جبيل.

أما في منطقة الحدث في بعلبك، أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل اثنين من الأساتذة الجامعيين في كلية العلوم بالجامعة اللبنانية.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات، جراء الغارات التي شنها طيران الاحتلال منذ فجر اليوم الخميس على بلدات جنوب لبنان والعاصمة بيروت.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليوم أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار تسببت بمقتل أكثر من 687 شخصاً، وإصابة 1774 آخرين.