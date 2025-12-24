الفاو: 72 ألف أسرة بالضفة الغربية بحاجة عاجلة لمساعدات طارئة

روما-سانا

أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أكثر من 72 ألف أسرة فلسطينية من المزارعين والرعاة في الضفة الغربية، بحاجة ماسة إلى مساعدات طارئة.

وأظهرت دراسة نشرتها المنظمة اليوم، أن نحو 90 بالمئة من الأسر التي تعمل بالزراعة، فقدت دخلها مؤخراً نتيجة انخفاض حاد في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ومبيعاتها.

أشارت المنظمة إلى أن توفير البذور والأسمدة والمستلزمات البيطرية وخزانات المياه وملاجئ الحيوانات يشكل أولوية عاجلة، للحفاظ على سبل العيش وحماية الأصول الإنتاجية.

وفي السياق، أوضح مدير مكتب الطوارئ بالمنظمة رين بولسن في بيان له، أن تلك الأسر تحتاج بشكل عاجل إلى دعم نقدي وعيني للتخفيف من آثار العنف الاستيطاني والأزمة الاقتصادية وفقدان الدخل شبه الشامل، مؤكداً أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أمر ضروري لمنع تفاقم الأزمة.

يشار إلى أن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء بيّن أن من بين حوالي 700 ألف عائلة تعيش في الضفة الغربية، يعتمد ما يقدّر بنحو 115 ألف عائلة على الزراعة لكسب عيشها، ما يجعل هذا القطاع محورياً للأمن الغذائي والدخل.