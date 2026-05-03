الضفة الغربية: اعتقالات ومواجهات وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية خلال حملة مداهمات

القدس المحتلة-سانا

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات في عدد من المواقع، ما أسفر عن وقوع إصابات، وعدد من حالات الاختناق، نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن الحملة ترافقت مع عمليات اعتقال طالت عشرات الفلسطينيين، إضافة إلى اقتحام منازل سكنية وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، وإخضاع عدد من السكان لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين عقب اقتحام قرية عرانة شمال شرق المدينة، كما اقتحمت بلدة قباطية واعتقلت فلسطينيين آخرين، إلى جانب مصادرة أربعة غزلان ومداهمة منزل إضافي في البلدة.

وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منازل في بلدة صيدا شمال المدينة، وحولت عدداً منها إلى مواقع عسكرية.

أما في بيت لحم، فاقتحمت القوات مخيم الدهيشة واعتقلت شخصين، فيما شهدت بلدات بيت ساحور وزعترة والخضر وتقوع وبيت فجار وحرملة وأبو النُجيم اقتحامات مماثلة دون تسجيل حالات اعتقال.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين، بالتزامن مع مداهمات طالت منازل في بلدتي سعير والشيوخ شمالاً.

وامتدت الاقتحامات إلى قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وبلدة دير جرير شمال شرق رام الله، إضافة إلى مداهمة منزل في قرية كفر مالك شرق رام الله.

وتتعرض مدن وقرى الضفة الغربية لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، تتخللها اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ضمن سياسة تضييق مستمرة تستهدف السكان.