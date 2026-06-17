قادة مجموعة السبع يجددون التزامهم بمكافحة تهريب المهاجرين وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة

باريس-سانا

جدد قادة دول مجموعة السبع في البيان الختامي لليوم الثاني من قمتهم المنعقدة في فرنسا، التزامهم بمواصلة الجهود الرامية إلى منع ومكافحة تهريب المهاجرين، وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وذكرت وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الأربعاء، أن البيان أكد على أن القادة “يواصلون جهودهم لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين”، مشيرين إلى التزامهم بمحاربة شبكات الجريمة المنظمة التي تستفيد من هذه الأنشطة، بما يشمل الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة به، إضافة إلى تعطيل نماذج عمل هذه الشبكات.

وأشار القادة إلى أن هذه الجهود تأتي استناداً إلى إعلانات سابقة تم تبنيها خلال قمتي بوليا 2024 وكاناناسكيس 2025، حيث تم التأكيد على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.

كما شدد البيان على أن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر يمثلان جرائم عابرة للحدود، تقوض سيادة الدول على حدودها، وتعرض حياة الأشخاص المهاجرين لمخاطر جسيمة، لافتاً إلى ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفاً، بمن في ذلك اللاجئون والنازحون قسراً.

وأوضح القادة أنهم يوجهون وزراءهم المعنيين إلى مواصلة تنفيذ خطة عمل مجموعة السبع في هذا المجال، إلى جانب تعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور، بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية والحد من الهجرة غير النظامية.

وتضمن البيان أيضاً الإشارة إلى إمكانية اعتماد عقوبات وتدابير تقييدية ضد الأفراد والكيانات المتورطة في عمليات التهريب، بما في ذلك عبر الفضاء الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المنصات الرقمية لرصد المحتوى المرتبط بهذه الأنشطة وإزالته.

كما أكد القادة أهمية تحسين أوضاع الدول المصدرة للمهاجرين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فيها، بما يسهم في تقليل دوافع الهجرة غير النظامية، مع التشديد على ضرورة التزام الدول بقبول عودة مواطنيها بشكل آمن وقانوني وكريم.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد تحديات الهجرة غير النظامية عالمياً، وازدياد نشاط شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي تستفيد من الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وتراجع الاستقرار في عدد من مناطق العالم، ما يدفع آلاف الأشخاص إلى مسارات هجرة خطرة نحو أوروبا وأمريكا الشمالية عبر وسطاء وشبكات تهريب.