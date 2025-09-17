اعتقال 27 فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 27 فلسطينياً خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية فجر اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن قلقيلية، طولكرم، نابلس، وبلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، واعتدت عليهم بالرصاص وقنابل الغاز السام، إضافة إلى اعتقال 27 منهم.

إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم لـ 40 منزلاً فلسطينياً في قرية السر في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1942.

يأتي ذلك في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين، واعتداءاته التي طالت خلال الشهر الماضي 57 عملية هدم استهدفت أكثر من 120 منزلاً ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية، حسب هيئة مقاومة الاستيطان، إضافة إلى أن عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى 10 آلاف و800 أسير في الضفة حسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.