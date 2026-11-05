تحويل مسار رحلة جوية بين دبلن وروما إلى فرنسا بسبب إنذار بوجود قنبلة‏

باريس-سانا
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تحويل مسار طائرة ركاب كانت متجهة من دبلن إلى روما إلى قاعدة جوية شمال غرب فرنسا، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.
ونقلت شبكة “يورو نيوز” الإخبارية عن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي قوله: إنّ الطائرة وهي من طراز “إيه 320” وُجّهت نحو قاعدة إيفرُو الجوية “Évreux” شمال فرنسا، مضيفاً أن السلطات تتابع الوضع بصورة مباشرة وفق الإجراءات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الطائرة تابعة لشركة الطيران الإيرلندية ”إير لينغوس”، وكانت تحمل رقم الرحلة EI402، فيما أظهرت بيانات تتبع حركة الطيران تغيير مسارها باتجاه منطقة إيفرو، الواقعة في إقليم أور الفرنسي.
وجاءت هذه الواقعة بعد يومين من تعرض نحو 10 رحلات جوية أوروبية لتهديدات كاذبة بوجود قنابل يوم الثلاثاء، ما أدى إلى إغلاق مطار في وارسو لفترة وجيزة، واستنفار طائرات تابعة للقوات الجوية في روما، ولم توضح السلطات الفرنسية ما إذا كان حادث اليوم يندرج ضمن هذه الإنذارات.