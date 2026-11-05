تحويل مسار رحلة جوية بين دبلن وروما إلى فرنسا بسبب إنذار بوجود قنبلة‏

باريس-سانا‏

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تحويل مسار طائرة ركاب ‏كانت متجهة من دبلن إلى روما إلى قاعدة جوية شمال غرب فرنسا، بعد ‏تلقي إنذار بوجود قنبلة.‏

ونقلت شبكة “يورو نيوز” الإخبارية عن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي ‏قوله: إنّ الطائرة وهي من طراز “إيه 320” وُجّهت نحو قاعدة إيفرُو ‏الجوية “‏Évreux‏” شمال فرنسا، مضيفاً أن السلطات تتابع الوضع بصورة ‏مباشرة وفق الإجراءات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات.‏

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الطائرة تابعة لشركة الطيران الإيرلندية ‌‏”إير لينغوس”، وكانت تحمل رقم الرحلة ‏EI402‎، فيما أظهرت بيانات تتبع ‏حركة الطيران تغيير مسارها باتجاه منطقة إيفرو، الواقعة في إقليم أور ‏الفرنسي.‏

وجاءت هذه الواقعة بعد يومين من تعرض نحو 10 رحلات جوية أوروبية ‏لتهديدات كاذبة بوجود قنابل يوم الثلاثاء، ما أدى إلى إغلاق مطار في ‏وارسو لفترة وجيزة، واستنفار طائرات تابعة للقوات الجوية في روما، ولم ‏توضح السلطات الفرنسية ما إذا كان حادث اليوم يندرج ضمن هذه ‏الإنذارات.‏