اليابان تدعو إلى عدم تصعيد المواجهة بين أمريكا وإيران حفاظاً على أمن الطاقة

طوكيو-سانا

أعربت اليابان عن أملها في عدم تصاعد المواجهة بين أمريكا وإيران، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

ونقلت وكالة رويترز عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “إن ضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز أمر ملح من أجل استقرار إمدادات الطاقة”، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية الممكنة من أجل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في أقرب وقت.

وأكد كيهارا أن طوكيو تتابع بقلق التطورات الأخيرة بين الجانبين، في ظل المخاوف من انعكاسات أي تصعيد جديد على أمن الممرات البحرية وأسواق الطاقة العالمية.

ويأتي موقف اليابان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية، وسط تحذيرات دولية من تداعيات أي تصعيد إضافي على حركة التجارة العالمية وإمدادات النفط.