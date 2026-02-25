إدراج ثلاثة مواقع قطريّة جديدة في قائمة “إيسيسكو” للتراث في العالم الإسلامي

الدوحة-سانا

أعلنت متاحف قطر، اليوم الأربعاء، عن نجاحها في تسجيل ثلاثة مواقع تراثية قطرية جديدة في قائمة التراث لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”.

وذكرت وكالة “قنا” للأنباء، أن المواقع المدرجة حديثاً تشمل”قرية المفجر، وقرية عين محمد، وموقع مروب الأثري”، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المواقع القطرية ضمن قائمة منظمة “إيسيسكو” للتراث في العالم الإسلامي إلى عشرة مواقع، حيث تضم المواقع المسجلة سابقا قلعة الزبارة، وموقع الجساسية، والقصر القديم في متحف قطر الوطني، ومسجد الرويس، وقلعة الركيات، وبرجي برزان، وبيت الخليفي التراثي.

وقال محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر: “إن إدراج هذه المواقع الثلاثة على قائمة منظمة (إيسيسكو)، يمثّل محطة مفصلية أخرى في مسيرة قطر الثقافية، ويعكس الحرص العميق لدولتنا في صون تراثها وإبقاء الأجيال القادمة على صلة بالسرديات التاريخية التي تشكل هويتنا”.

يشار إلى أن إدراج قرية المفجر، وقرية عين محمد، وموقع مروب الأثري يعزز دور قطر الرائد في حماية التراث الثقافي وتعزيز سبل الحفاظ عليه في شتى أنحاء العالم الإسلامي، الأمر الذي يؤكد التزام الدولة الاستباقي بالتعاون الدولي في الاعتراف بالتراث المشترك والحفاظ عليه والترويج له.