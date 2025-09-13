بيان أوروبي مشترك يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والخارجية الفلسطينية ترحب

القدس المحتلة-سانا

رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الثلاثي الصادر عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا، والذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، محذراً من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة المدنيين الفلسطينيين، ومطالباً إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي الإنساني.

ونقلت وكالة وفا عن الخارجية الفلسطينية أن البيان الأوروبي عبّر عن استعداد الدول الثلاث لاتخاذ إجراءات عملية من شأنها المساهمة في وقف الحرب، في ظل تصاعد القلق الدولي من تداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب التحولات في المواقف الدولية، وتعمل على البناء عليها لتحويل الإجماع العالمي بشأن وقف الحرب إلى خطوات ملموسة تُجبر إسرائيل على وقف عدوانها، وتضمن تنفيذ إعلان نيويورك كمسار لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت أمس بأغلبية ساحقة “إعلان نيويورك”، الذي يدعو إلى تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، ويؤكد على تنفيذ حل الدولتين وفق جدول زمني واضح وخطوات محددة.