الدفاع الكويتية تعلن التصدي لـ 13 طائرة مسيرة وصاروخين خلال الـ 24 ساعة الماضية

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنها تصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، لعدد من الصواريخ والمسيرات التي دخلت أجواء البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: رصدت منظومة الدفاع الجوي خلال الـ 24 ساعة الماضية صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التعامل مع جميع الأهداف المعادية واعتراضها، مع تسجيل إصابتين طفيفتين نتيجة سقوط شظايا، وحالتهما مستقرة، دون تسجيل أي أضرار مادية تُذكر.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تعرض اثنين من منتسبي فرق الطوارئ الطبية لإصابات أثناء وجودهما في مقر عملهما بأحد مراكز الإسعاف، وذلك إثر سقوط شظايا على الموقع.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.