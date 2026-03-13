ترامب يتوعد النظام الإيراني بالتدمير الكامل

واشنطن-سانا

توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بـ”تدميرٍ كاملٍ” للنظام الإيراني مع مرور أسبوعين على بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت فرانس برس عن ترامب قوله في تدوينة على شبكته “تروث سوشال”: “لدينا قوة نارية لا مثيل لها، وذخيرة غير محدودة، وكل الوقت الذي نحتاجه” مضيفاً: “نحن بصدد تدميرٍ كاملٍ للنظام الإرهابي الإيراني، عسكرياً واقتصادياً وبطرق أخرى”.

وتشنّ الولايات المتحدّة وإسرائيل منذ الـ28 من شباط الماضي ضربات متواصلة على إيران التي تردّ بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، إلى جانب الاعتداء على دول عدة في المنطقة.