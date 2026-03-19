قطر تدين استهداف إيران لمنشآت الطاقة في السعودية والإمارات

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في السعودية، والإمارات خلال اليومين الماضيين، وعدته انتهاكاً سافراً لمبادىء القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لأمن الطاقة العالمي والملاحة والبيئة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الخميس: “إن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول المنطقة، تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية”، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها، وأمنها وسلامة أرضيها.

وتشن إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة بينها قطر، مستهدفة المواقع المدنية والمنشآت الحيوية، وذلك في إطار التصعيد العسكري منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.