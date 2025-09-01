قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين وتهدم منزلاً في الضفة الغربية

photo 2025 09 01 15 20 58 قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين وتهدم منزلاً في الضفة الغربية
الاحتلال يعتقل فتى - وفا

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 6 فلسطينيين خلال اقتحامها مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي سلوان في القدس وزعترة في بيت لحم وأحياء في الخليل واعتقلت 6 فلسطينيين.

وداهمت قوات الاحتلال قرية شقبا غرب رام الله وهدمت منزلاً.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني وصل عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال إلى نحو “10800” أسير وهو الرقم الأعلى منذ عام 2000، بينهم 49 أسيرةً، وأكثر من 450 طفلاً.

