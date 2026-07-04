الصين تطلق دورية لخفر السواحل شرق تايوان

بكين-تايبيه-سانا

أعلنت الصين، اليوم السبت، إطلاق دورية تابعة لخفر السواحل في المياه الواقعة شرق تايوان، في خطوة تعكس استمرار التوتر بين الجانبين، وتبادل التحركات الميدانية في المنطقة.

ونقلت رويترز عن خفر السواحل الصيني قوله في بيان: إن الأسطول سيقوم “بدوريات لإنفاذ القانون” في المنطقة، مضيفاً: إنه سيعزز هذه الدوريات فيما وصفه بالمياه الخاضعة للولاية القضائية الصينية.

في المقابل، أعلن خفر السواحل التايواني أنه نشر زوارق مراقبة لمتابعة التحركات الصينية، مؤكداً أنه سيتخذ “جميع التدابير اللازمة” لطرد السفن الصينية التي تمارس مضايقات داخل المياه التايوانية.

وتعد هذه المرة الثانية خلال نحو شهر التي ترسل فيها الصين سفناً تابعة لخفر السواحل إلى المنطقة، ما يثير مخاوف من تصعيد دبلوماسي تشارك فيه قوى غربية بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية.

يذكر أن الصين تعتبر جزيرة تايوان مقاطعة تابعة لها، وتطالب بعودتها إلى سيادتها، بينما تصر ‏تايوان على الاستقلال منذ عام 1949.‏