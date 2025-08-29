الجيش اللبناني يدعو وسائل الإعلام إلى الحصول على المعلومات الدقيقة من بياناته الرسمية

بيروت- سانا

أكدت قيادة الجيش اللبناني أنها تنفذ مهماتها بأعلى درجات المسؤولية والمهنية والحرص على أمن لبنان واستقراره الداخلي، وفق قرار السلطة السياسية، والتزاماً بأداء الواجب، داعية وسائل الإعلام إلى الحصول على المعلومات الدقيقة عن المؤسسة العسكرية من بياناتها الرسمية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان نشرته اليوم: إن وسائل الإعلام تتناول معلومات مغلوطة حول موقف قيادة الجيش من المهمات التي تتولاها المؤسسة العسكرية في المرحلة الحالية، مشددة على أن “الواجب الوطني الذي يتشرف الجيش بأدائه هو التزام ثابت لا تراجع عنه”.

ولفت البيان إلى أن العسكريين اللبنانيين من مختلف الرتب بذلوا تضحيات كبيرة في هذا السياق خلال مختلف المراحل، خاصة مع استمرار القوات الإسرائيلية في اعتداءاتها على لبنان، داعياً وسائل الإعلام إلى عدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية وإطلاق التكهنات حيال قراراتها، والعودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلت في عددها الصادر اليوم عن مصادر مطلعة قولها: إن قائد الجيش العماد رودولف هيكل أبلغ “من يهمّه الأمر” بأنه يفضّل الاستقالة من قيادة المؤسسة العسكرية، إذا كان هناك من يريد أن تُسفك دماء لبنانيين على يد الجيش، في إشارة إلى الضغوط التي تتحدث عن فرض حصرية السلاح بيد الجيش في لبنان.