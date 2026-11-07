السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: بريطانيا تطلق قمراً صناعياً عسكرياً لتعزيز مراقبة الفضاء
بحث
بحث
sana-logo-mobile

بريطانيا تطلق قمراً صناعياً عسكرياً لتعزيز مراقبة الفضاء

photo 2026 11 07 11 31 26 بريطانيا تطلق قمراً صناعياً عسكرياً لتعزيز مراقبة الفضاء
صورة من شركة "بي إيه إي سيستمز" (BAE Systems)، وهي تصور فني لـ "تيتانيا" في الفضاء- وزارة الدفاع البريطانية

لندن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت نجاح إطلاق القمر الصناعي العسكري “تيتانيا” إلى مداره، في إطار برنامج لتعزيز قدرات المملكة المتحدة على مراقبة الفضاء، ورصد التهديدات التي تواجه أقمارها الصناعية.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: إن القمر، المصنّع محلياً، سيعزز قدرات القوات المسلحة على مراقبة الأنشطة العسكرية من الفضاء، بالتزامن مع إطلاق مشروع “إيناروس”، وهو شبكة تجريبية من أجهزة الاستشعار الأرضية موزعة في ثلاثة مواقع بالمملكة المتحدة وأستراليا وقبرص، لتتبع التحركات واكتشاف التهديدات المحتملة.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الدفاع ويس ستريتينغ أن القمر الجديد والشبكة الأرضية سيسهمان في رصد التهديدات مبكراً، مشيراً إلى أهمية الفضاء للأمن القومي والعمليات العسكرية، فضلاً عن دوره في تشغيل أنظمة الملاحة والاتصالات والخدمات الحيوية.

يشار إلى أن “تيتانيا” يعد ثاني قمر ضمن كوكبة الأقمار العسكرية البريطانية في إطار برنامج “ISTARI”، بعد إطلاق القمر “تايخي” في تشرين الأول الماضي، ويبلغ وزنه نحو 100 كيلوغرام، ويدور حول الأرض كل 90 دقيقة بسرعة تصل إلى 27 ألف كيلومتر في الساعة.

زيلينسكي: اتفاقات مع ألمانيا بقيمة 8.5 مليارات يورو
استلام جثامين 30 فلسطينياً في غزة في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
بريطانيا تتجه لنشر قوات إضافية في الخليج العربي لمواجهة التصعيدات العسكرية
زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب سواحل منطقة كانتو اليابانية
مصر وتشاد وليبيا تبحث تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار