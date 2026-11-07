بريطانيا تطلق قمراً صناعياً عسكرياً لتعزيز مراقبة الفضاء

لندن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت نجاح إطلاق القمر الصناعي العسكري “تيتانيا” إلى مداره، في إطار برنامج لتعزيز قدرات المملكة المتحدة على مراقبة الفضاء، ورصد التهديدات التي تواجه أقمارها الصناعية.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: إن القمر، المصنّع محلياً، سيعزز قدرات القوات المسلحة على مراقبة الأنشطة العسكرية من الفضاء، بالتزامن مع إطلاق مشروع “إيناروس”، وهو شبكة تجريبية من أجهزة الاستشعار الأرضية موزعة في ثلاثة مواقع بالمملكة المتحدة وأستراليا وقبرص، لتتبع التحركات واكتشاف التهديدات المحتملة.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الدفاع ويس ستريتينغ أن القمر الجديد والشبكة الأرضية سيسهمان في رصد التهديدات مبكراً، مشيراً إلى أهمية الفضاء للأمن القومي والعمليات العسكرية، فضلاً عن دوره في تشغيل أنظمة الملاحة والاتصالات والخدمات الحيوية.

يشار إلى أن “تيتانيا” يعد ثاني قمر ضمن كوكبة الأقمار العسكرية البريطانية في إطار برنامج “ISTARI”، بعد إطلاق القمر “تايخي” في تشرين الأول الماضي، ويبلغ وزنه نحو 100 كيلوغرام، ويدور حول الأرض كل 90 دقيقة بسرعة تصل إلى 27 ألف كيلومتر في الساعة.