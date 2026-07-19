‏القوات الأمريكية تبدأ غارات جوية جديدة على أهداف داخل إيران

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية بدأت بشن غارات ‏جوية جديدة داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضحت “سنتكوم” في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن هذه الغارات الجوية تأتي بناءً على ‏توجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصفته القائد الأعلى ‏للقوات المسلحة، ‏و‏بهدف تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ورداً على ال‏هجمات التي استهدفت جنوداً أمريكيين في الأردن يوم أمس السبت.‏

وكان الجيش الأمريكي أعلن يوم أمس مقتل اثنين من أفراد الخدمة الأمريكيين، وفقدان آخر ‏في الأردن، أثناء أداء مهامهم في 17 تموز الجاري، وذلك خلال تصدي “سنتكوم” والقوات ‏الشريكة لهجمات شنتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.‏