‏القوات الأمريكية تبدأ غارات جوية جديدة على أهداف داخل إيران

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية بدأت بشن غارات جوية جديدة داخل الأراضي الإيرانية.
وأوضحت “سنتكوم” في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن هذه الغارات الجوية تأتي بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبهدف تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ورداً على الهجمات التي استهدفت جنوداً أمريكيين في الأردن يوم أمس السبت.
وكان الجيش الأمريكي أعلن يوم أمس مقتل اثنين من أفراد الخدمة الأمريكيين، وفقدان آخر في الأردن، أثناء أداء مهامهم في 17 تموز الجاري، وذلك خلال تصدي “سنتكوم” والقوات الشريكة لهجمات شنتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.