لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية تحذر من تعطيل قرارات حصر السلاح

بيروت-سانا‏

أعربت لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية عن قلقها من تعطيل تنفيذ قرارات مجلس ‏الوزراء اللبناني المتعلقة بحصر السلاح، والقرارات الدولية 1559 و1680 و1701، ‏محذرةً من تداعيات استمرار السلاح خارج سلطة الدولة على سيادة لبنان واستقراره.‏

وقالت اللجنة في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم السبت: إن عدم تنفيذ ‏قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026 يتيح استمرار وجود ‏البنى المسلحة خارج الشرعية، وفي مقدمتها بنية ميليشيا حزب الله والسلاح ‏الفلسطيني، داعيةً إلى دعم الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء، لتفكيك هذه البنى ‏ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.‏

وشددت اللجنة على ضرورة صون الدستور، وتنفيذ الالتزامات السيادية ضمن مهل ‏وآليات واضحة، ومواصلة الإصلاحات ومكافحة الفساد، وضمان تحقيق العدالة في ‏قضية انفجار مرفأ بيروت، مؤكدةً أهمية الدور الأمريكي بالتعاون مع الحلفاء ‏والشركاء في دعم لبنان.‏

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، أكد أكثر من مرة، أنّ قرارات الدولة اللبنانية ‏المتعلقة بحصرية السلاح بيدها، غير قابلة للتراجع، مشدداً على التزامها بما نصّ عليه ‏الدستور واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.‏

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص أساساً ‏على نزع سلاح الجماعات المسلحة، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من ‏المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين ‏تجريبيتين.‏