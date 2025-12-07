أبناء الجالية السورية في ألمانيا يحتفلون بذكرى النصر والتحرير

انطلاق القافلة الثانية التي تُقلّ عدداً من أهالي بلدة كفرزيتا المقيمين في مخيمات شمال إدلب
القائد أحمد الشرع ووزير الخارجية يستقبلان في قصر الشعب وفداً من مملكة البحرين برئاسة وزير خارجيتها
الخيام التعليمية في غزة، ملاذ أخير للأطفال في ظل الدمار الذي لحق بمدارسهم
انطلاق فعاليات مهرجان السلام بحمص بمشاركة رسمية وشعبية
وكيل وزارة العدل القطرية لـ سانا: سنضع تجربتنا القانونية تحت تصرف أشقائنا في سوريا
