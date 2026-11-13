بنسبة تعادل 2.7% من إجمالي مساحة سوريا، كيف يمكن حماية الأراضي الحراجية والغابات وتنميتها؟ تاريخ النشر: 2026/11/13 4:18 مساءً اخر تحديث: 2026/11/13 4:18 مساءً بنسبة تعادل 2.7% من إجمالي مساحة سوريا، كيف يمكن حماية الأراضي الحراجية والغابات وتنميتها؟ الخارجية تعقد اجتماعاً مع مكتب “أوتشا” لبحث الشؤون الإنسانية “بوابة الطاقة السورية”.. منصة رقمية تجمع خدمات قطاع الطاقة أكثر من 95 ألف منزل متضرر وتحديات في إزالة الأنقاض تعكس واقع محافظة درعا الإنساني والتنموي فحوصات مجانية وعمليات جراحية في حملة للكشف عن الزُرق العيني في مشفى العيون بدمشق هل تسقط الجرائم بالتقادم؟ وما الحالات التي يسري عليها وتلك التي لا يشملها؟ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأراضي الحراجيةالغاباتوزارة الزراعة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها قائد القوى البحرية في الجيش يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً على متن الفرقاطة سوركوف الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا آخر الأخبار فيديو الصقيع يترك بصمته على حقول خان شيخون.. والبطاطا في صدارة الأضرار انفوغراف سوريا تستعيد عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي فيديو السمسم في الكُبر.. موسم أثقلته السيول وغلاء مستلزمات الإنتاج