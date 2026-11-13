الجمعة 13 نوفمبر 2026 — دمشق
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Reading: بنسبة تعادل 2.7% من إجمالي مساحة سوريا، كيف يمكن حماية الأراضي الحراجية والغابات وتنميتها؟
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بنسبة تعادل 2.7% من إجمالي مساحة سوريا، كيف يمكن حماية الأراضي الحراجية والغابات وتنميتها؟

01 ت 1 بنسبة تعادل 2.7% من إجمالي مساحة سوريا، كيف يمكن حماية الأراضي الحراجية والغابات وتنميتها؟
02 ت 1 بنسبة تعادل 2.7% من إجمالي مساحة سوريا، كيف يمكن حماية الأراضي الحراجية والغابات وتنميتها؟
03 ت 1 بنسبة تعادل 2.7% من إجمالي مساحة سوريا، كيف يمكن حماية الأراضي الحراجية والغابات وتنميتها؟
04 ت 1 بنسبة تعادل 2.7% من إجمالي مساحة سوريا، كيف يمكن حماية الأراضي الحراجية والغابات وتنميتها؟
05 ت 1 بنسبة تعادل 2.7% من إجمالي مساحة سوريا، كيف يمكن حماية الأراضي الحراجية والغابات وتنميتها؟
06 ت 1 بنسبة تعادل 2.7% من إجمالي مساحة سوريا، كيف يمكن حماية الأراضي الحراجية والغابات وتنميتها؟

بنسبة تعادل 2.7% من إجمالي مساحة سوريا، كيف يمكن حماية الأراضي الحراجية والغابات وتنميتها؟

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