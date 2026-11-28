بالأرقام.. حملات التلقيح في سوريا خلال 2026 استهدفت مئات الآلاف من الأطفال تاريخ النشر: 2026/11/28 9:49 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/28 9:49 صباحًا بالأرقام.. حملات التلقيح في سوريا خلال عام 2026، جهود شملت عدداً من المحافظات واستهدفت مئات الآلاف من الأطفال، لتعزيز التلقيح الروتيني والوقاية من الأمراض السارية. إنشاء منطقة صناعية حرفية بموقع “سهلة البنات” على بُعد 4 كم من مدينة الرقة. انطلاق فعاليات مؤتمر “أكاديميا- سوريا 2026” لطب العيون بدمشق الصحة السورية تعلن عن إطلاق المسح التغذوي في مختلف المحافظات قرار يلحظ جهود الحكومة لتغيير واقع السوريين والسوريات الصحة العالمية تؤكد استعدادها لدعم النظام الصحي في سوريا بخبرات وبرامج تدريبية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الوقاية من الأمراض الساريةحملات التلقيح في سوريا 2026وزارة الصحة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية ورشة عمل لوزارة الصحة تحدد متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بطولة النصر الدولية للفروسية تنطلق بمنافسات القفز على الحواجز في ريف دمشق الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام آخر الأخبار ثقافة وفنون “تقريباً”.. خالد الخاني يقدّم معرضه الفردي الأول في اليونان محلياتالمحافظاتخدماتريف دمشق افتتاح معهد الإمام أحمد بن حنبل للعلوم الشرعية والعربية في الضمير بريف دمشق انفوغراف بين التحديات و الحضور في الأسواق العربية والأجنبية.. ما هي معطيات زراعة الفستق الحلبي لموسم 2026؟