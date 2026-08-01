حملة “نبضنا واحد” تجري عمليات مجانية في الجراحة العظمية والقلبية ‏بدرعا

درعا-سانا ‏

انطلقت في مشفى درعا الوطني اليوم السبت، فعاليات الحملة الطبية ‏التطوعية “نبضنا واحد – صيف 2026” التي تنظمها الجمعية الطبية ‏السورية الألمانية (‏SGMA‏) بالتعاون مع وزارة الصحة ودعم مؤسسة الرواد ‏للتعاون والتنمية، بهدف إجراء عمليات جراحية في تخصص الجراحة ‏العظمية والقلبية مجاناً للمرضى الأكثر احتياجاً.‏

وأوضح استشاري جراحة العظام من ألمانيا الدكتور يامن الناطور في ‏تصريح لـ سانا، أن الحملة تتضمن إجراء عمليات تبديل مفاصل الورك، حيث ‏أجريت عمليتان من هذا النوع لشابين يعانيان خشونة متقدمة في مفصل ‏الورك نتيجة إصابات رضية سابقة، مبيناً أن اختيار المرضى تم بالتنسيق ‏مع شعبة جراحة العظام في مشفى درعا الوطني وفق معايير تراعي الحاجة ‏الصحية للتدخل الجراحي، إلى جانب الوضع المادي للمرضى.‏

وأشار كل من الدكتور محمد معن حسن، والدكتور ياسر المقداد اختصاصيي جراحة العظام في مشفى درعا الوطني، إلى أن إجراء عمليات تبديل ‏مفاصل الورك في المشفى يشكل خطوة نحو تطوير الخدمات الجراحية ‏التخصصية.‏

وشهد المشفى الوطني بمحافظة درعا في تموز الماضي إجراء عدد من ال‏عمليات الجراحية المتعلقة بالقثاطر القلبية التشخيصية وتركيب البالونات، ‏وذلك ضمن الحملة الطبية الدولية “شفاء 4″، التي نظمها فريق شفاء الطبي، ‏ومنظمة ميد غلوبال ‏الأمريكية تحت شعار “يداً بيدٍ من أجل سوريا”.‏