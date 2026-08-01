حملة “نبضنا واحد” تجري عمليات مجانية في الجراحة العظمية والقلبية ‏بدرعا

درعا-سانا
انطلقت في مشفى درعا الوطني اليوم السبت، فعاليات الحملة الطبية التطوعية “نبضنا واحد – صيف 2026” التي تنظمها الجمعية الطبية السورية الألمانية (SGMA) بالتعاون مع وزارة الصحة ودعم مؤسسة الرواد للتعاون والتنمية، بهدف إجراء عمليات جراحية في تخصص الجراحة العظمية والقلبية مجاناً للمرضى الأكثر احتياجاً.
وأوضح استشاري جراحة العظام من ألمانيا الدكتور يامن الناطور في تصريح لـ سانا، أن الحملة تتضمن إجراء عمليات تبديل مفاصل الورك، حيث أجريت عمليتان من هذا النوع لشابين يعانيان خشونة متقدمة في مفصل الورك نتيجة إصابات رضية سابقة، مبيناً أن اختيار المرضى تم بالتنسيق مع شعبة جراحة العظام في مشفى درعا الوطني وفق معايير تراعي الحاجة الصحية للتدخل الجراحي، إلى جانب الوضع المادي للمرضى.
وأشار كل من الدكتور محمد معن حسن، والدكتور ياسر المقداد اختصاصيي جراحة العظام في مشفى درعا الوطني، إلى أن إجراء عمليات تبديل مفاصل الورك في المشفى يشكل خطوة نحو تطوير الخدمات الجراحية التخصصية.
وشهد المشفى الوطني بمحافظة درعا في تموز الماضي إجراء عدد من العمليات الجراحية المتعلقة بالقثاطر القلبية التشخيصية وتركيب البالونات، وذلك ضمن الحملة الطبية الدولية “شفاء 4″، التي نظمها فريق شفاء الطبي، ومنظمة ميد غلوبال الأمريكية تحت شعار “يداً بيدٍ من أجل سوريا”.