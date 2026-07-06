الحملة الطبية الدولية “شفاء 4” تواصل عملياتها الجراحية النوعية في مشافي حمص ودرعا

حمص-درعا-سانا



تواصل الحملة الطبية الدولية “شفاء 4”، التي ينظمها فريق شفاء الطبي، ومنظمة ميد غلوبال ‏الأمريكية، تحت شعار “يداً بيدٍ من أجل سوريا”، تنفيذ عمليات جراحية تخصصية في مشفى حمص الجامعي، ضمن اختصاصي الجراحة العصبية وجراحة العيون، وذلك في إطار تقديم خدمات طبية مجانية وتعزيز التدريب الطبي وتبادل الخبرات.



وأوضح استشاري الجراحة العصبية الدكتور علي ملحم، القادم من برلين، في تصريح لمراسلة سانا، أن العمل في اختصاص الجراحة العصبية بدأ في الثاني من تموز الجاري، عبر عيادة خارجية استقبلت المرضى الذين يعانون من أورام دماغية وأمراض العمود الفقري، حيث جرى تقييم الحالات، بالتوازي مع إطلاق وزارة الصحة رابطاً إلكترونياً لتسجيل المرضى.

23 مريضاً بانتظار إجراء عمليات جراحة عصبية

وأشار إلى أنه تم حتى الآن إجراء ثماني عمليات جراحية شملت حالات ديسك قطني، واستئصال ورم دماغي لطفلة، وتثبيت فقرات، وعمليات ديسكات رقبية، إضافة إلى عمليات توسيع القناة الشوكية، لافتاً إلى أن نحو 23 مريضاً بانتظار إجراء عمليات جراحية ضمن اختصاص الجراحة العصبية.

جراحات الشبكية وزراعة القرنية

بدوره، أوضح الدكتور حمزة القادري، منسق حملة “شفاء” الطبية في مجال العيون، أن الحملة الحالية تعد الأكبر من نوعها على مستوى سوريا، مشيراً إلى أن الفريق سينفذ عمليات نوعية إلى جانب عمليات الساد (المياه البيضاء)، تشمل جراحات الشبكية وزراعة القرنية، وستستفيد منها جميع المحافظات.



من جانبه، أكد المعاون الطبي لمدير مشفى حمص الجامعي الدكتور بسام نادر أن التعاون بين حملة “شفاء” ومنظمة “ميد غلوبال” يشكل نموذجاً مهماً للعمل الطبي التطوعي، لما يقدمه من خدمات جراحية نوعية، إضافة إلى إسهامه في تدريب الطلبة وإتاحة فرص تبادل الخبرات مع الأطباء السوريين.

تسع قثاطر قلبية في مستشفى درعا الوطني

وفي درعا ركزت الحملة في انطلاقتها على اختصاص القثطرة القلبية، وفقاً لاستشاري أمراض القلب الدكتور نايف الزوري.

وأوضح الزوري في تصريح لـ سانا أن الحملة بدأت في مستشفى درعا الوطني من قسم القثطرة القلبية، وتستهدف جميع مرضى القلب لإجراء القثاطر التشخيصية وتركيب البالونات، مشيراً إلى أن الفريق الطبي أجرى مع انطلاق الحملة أمس الأحد تسع قثاطر قلبية، فيما تم اليوم الإثنين تركيب بطارية قلب وإجراء ثلاث قثاطر أخرى.

فريق طبي متكامل

وأشار إلى أن الحملة تضم فريقاً طبياً متكاملاً في اختصاصات أمراض القلب والقلبية التداخلية، وتركيب البطاريات، ودراسة الفيزيولوجيا الكهربائية للقلب، وأمراض قلب الأطفال، وجراحة القلب، حيث من المقرر إجراء نحو 40 عملية نوعية في هذا المجال.



ولفت الزوري إلى أن الحملة تشمل أيضاً اختصاصات الجراحة العظمية وتبديل المفاصل، وجراحة العمود الفقري، والجراحة العصبية، والجراحة البولية، والجراحة الترميمية، وجراحة اليد، والجراحة العامة، وجراحة الأورام.



وانطلقت أمس الأحد بدمشق، الحملة الطبية الدولية “شفاء 4” برعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، وتستمر حتى الـ 28 من آب المقبل، وتتضمن إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية مجانية، وتقديم نحو 6000 ‏معاينة وخدمة علاجية وتشخيصية، ضمن 20 مشفى ومركزاً طبياً في مختلف المحافظات.

















