افتتاح مكتب للبريد في عقرب بريف حماة الجنوبي بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية تاريخ النشر: 2026/10/29 3:10 مساءً اخر تحديث: 2026/10/29 3:10 مساءً افتتاح مكتب للبريد في بلدة عقرب بريف حماة الجنوبي، بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية، وتوفير عناء الانتقال إلى مراكز المدن. افتتاح المركز الصحي في اللطامنة بريف حماة بعد انتهاء أعمال التأهيل والترميم 300 ألف عداد ذكي سيدخل الخدمة مع نهاية عام 2026 جامعة دمشق تدخل تصنيف ستانفورد لأفضل 2% من الباحثين عالمياً اختبارات لحكام الدرجة الأولى بكرة القدم في حمص وحماة أطباء من الجمعية الطبية السورية يقدمون معاينات وعمليات مجانية في مشفى جمعية البر في حماة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الخدمات البريديةحماةعقرب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك منظمة أمريكية تنشر بيانات أكثر من 41 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 هل يرتبط الانتباه إلى خوف الآخرين بزيادة الرغبة في مساعدتهم؟ أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 مقتل 6 أشخاص جراء إعصار أرناب قبالة سواحل للهند أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 مصيدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد البعوض الناقل للأمراض أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026