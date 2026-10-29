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افتتاح مكتب للبريد في عقرب بريف حماة الجنوبي بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية

افتتاح مكتب بريد في عقرب بريف حماة الجنوبي افتتاح مكتب للبريد في عقرب بريف حماة الجنوبي بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية

افتتاح مكتب للبريد في بلدة عقرب بريف حماة الجنوبي، بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية، وتوفير عناء الانتقال إلى مراكز المدن.

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